Що таке Старий Новий рік і чи зник він остаточно разом із переходом на новоюліанський календар – розповідає 24 Канал з посиланням на коментар протоієрея ПЦУ Андрія Дудченка для УП.Життя.

Що таке Старий Новий рік і чи варто його святкувати?

Як пояснив священник Андрій Дудченко, саме поняття "Старий Новий рік" виникло виключно через історичну розбіжність. Річ у тім, що Церква тривалий час жила за старим стилем, тоді як суспільство ще з радянських часів використовувало новий.

Однак після того, як у вересні 2023 році Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, підґрунтя для цього свята, за словами отця, фактично зникло.

Священник підкреслює, що новий календар є зручнішим для християн. Раніше Новий рік, 1 січня, припадав на суворий піст перед Різдвом. Тепер же ця дата випадає на святковий період, що дозволяє вірянам відзначати початок року без релігійних обмежень.

Важливо зауважити, що не всі українці відмовилися від старого стилю. Станом на кінець 2025 року в Україні надалі працюють 7826 церков Московського патріархату, як зазначає "Опендатабот".

Чому українцям не варто святкувати Старий Новий рік / Фото Freepik

Коли тепер відзначають свята Меланії та Василія?

Часто українці продовжують святкувати 13 – 14 січня, пов'язуючи це з днями пам'яті святих Меланії та Василія. Втім, протоієрей ПЦУ звертає увагу на те, що ці дати також змістилися.

Відтак День пам'яті преподобної Меланії Римлянки тепер відзначають 31 грудня, а День пам'яті святого Василія Великого припадає на 1 січня.

Насамкінець отець Андрій нагадав, що вшанування святих є релігійною подією, тоді як святкування початку року – світською умовністю.

Новий рік – не релігійне свято, але Церква його осмислює як певний етап життя, який ми проходимо і розпочинаємо. При тому ми дякуємо за рік минулий і за майбутній,

– підсумував священник ПЦУ Андрій Дудченко.

Традиції Старого Нового року в Україні