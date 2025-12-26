Річ у тім, що з кожним роком все більше українців поступово відмовляються від радянських звичок, обираючи натомість автентичні традиції. Коли буде Старий Новий рік в Україні – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Коли буде Старий Новий рік в Україні у 2026 році?

Попри те, що у вересні 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, дата Старого Нового року залишилася незмінною. Оскільки це свято не має церковного статусу, воно, як і раніше, припадає на ніч з 13 на 14 січня.

Втім, релігійні свята Меланії та Василя, які раніше збігалися з цією датою, тепер офіційно відзначаються 31 грудня та 1 січня.

Які традиції Старого Нового року в Україні?