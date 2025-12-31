Тому, якщо вам кортить дізнатись, чи чекає на вас у 2026 році кохання або ж яким буде ім'я обранця, 24 Канал підкаже, як це правильно зробити.

Як дізнатись про своє кохання на Новий рік?

Якщо дівчина хоче ворожити на майбутнього чоловіка, то не можна вдаватись до таких дій у родинному будинку. Крім того, у приміщенні немає бути чоловіків. Ще одне головне правило – чітко формулювати свої думки.

Ворожіння на гральних картах

На ніч можна покласти під подушку чотирьох кролів. А зранку потрібно витягти одну з карт.

Якщо випаде піковий король – наречений буде старшим, або ж вдівцем чи розведеним. Крім того, ще й дуже ревнивий.

– наречений буде старшим, або ж вдівцем чи розведеним. Крім того, ще й дуже ревнивий. Хрестовий король – чоловік буде військовим.

– чоловік буде військовим. А бубновий – коханий буде саме таким, як його й уявляла дівчина.

– коханий буде саме таким, як його й уявляла дівчина. Червовий – наречений буде молодий і багатий.

Як дізнатись ім'я судженого?

З цим "ритуалом" усе доволі просто. У новорічну ніч потрібно вийти на вулицю й попросити першого зустрічного чоловіка назвати своє ім'я. Саме так зватимуть вашого судженого.

Ворожіння за допомогою сну

Є таке повір'я, що перед сном у новорічну ніч дівчина має з'їсти щось солоне й не запивати їжу водою. Перед сном потрібно промовити такі слова: "Суджений, ряджений, до мене прийди і мене напої!". Хто присниться дівчині, той і буде її долею.

Ворожіння на папері

Це доволі стара традиція, яку практикують щороку. Аркуш паперу слід порізати на довільні смужки. На них треба написати чоловічі імена, й згорнути кожен папірчик. Записки треба поставити на ніч під подушку. Зранку, як тільки проснулись, навмання виберіть клаптик паперу під подушкою. Яке ім'я випаде, так і зватимуть нареченого.

Ворожіння на папері / Фото Freepik

Горіхова шкарлупа дасть відповіді на запитання

Ще один варіант, який можуть реалізувати не тільки дівчата, а й чоловіки. У посудину варто набрати води й взяти дві горіхові шкарлупи. Їх потрібно кинути у воду. Якщо вони впали на дно одна біля одної, то у новому році чекайте на зустріч зі своєю другою половинкою.

Якщо шкаралупи потонули далеко одна від одної, то, ймовірно, рік проведете у самотності.

Ось такі варіанти можна реалізувати у новорічну ніч. Звісно, до цього всього можна ставитись скептично, та пам'ятайте, що навіть до безневинних ритуалів не варто підходити з гумором, якщо не відчуваєте серйозності до процесу.