Щоб новорічна ніч справді стала часом оновлення, варто заздалегідь проаналізувати своє коло спілкування та відмовитися від компаній, які можуть стати джерелом стресу. Про те, з ким не варто зустрічати Новий рік – розповідає 24 Канал з посиланням на Psychology Today.

З ким не варто зустрічати Новий 2026 рік?

Перш за все, варто уникати зустрічей з "професійними" критиками та токсичними родичами. Навіть якщо ви відчуваєте родинний обов'язок, пам'ятайте, що свято – не місце для незручних запитань про особисте життя чи кар'єру. Такі розмови, замасковані під "турботу", здатні миттєво зруйнувати святковий настрій і залишити неприємний осад на цілий рік.

Крім цього, слід відмовитися від компанії песимістів та "енергетичних вампірів". Оскільки Новий рік має заряджати нас ресурсом на майбутнє, проведення часу з людьми, які фокусуються лише на негативі та несправедливості світу, призведе до емоційного спустошення. Замість того, щоб ділитися планами та мріями, ви будете змушені витрачати сили на вислуховування чужих скарг.

З ким не варто зустрічати Новий рік / Фото Freepik

Також не слід зустрічати Новий рік з колишніми партнерами. Спроба "залишитися друзями" саме в новорічну ніч часто закінчується болісними спогадами або з'ясуванням стосунків. Те саме стосується й конфліктних компаній, де між гостями існує прихована ворожнеча. Замість того, щоб намагатися помирити всіх за святковим столом, краще обрати коло людей, де панує безумовна безпека та взаєморозуміння, зазначає видання The Every Girl.

Головний секрет гармонійного свята полягає в тому, щоб поставити власний комфорт на перше місце. Не бійтеся відхиляти запрошення, які не викликають у вас радості, або навіть провести цю ніч наодинці, якщо тиша – це саме те, чого ви потребуєте.

З ким можна зустріти Новий 2026 рік?