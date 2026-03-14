У цей день наші предки збирали талу снігову воду та вмивалися нею. Про Дні ангела й інші свята 14 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Венедикта

Святий Венедикт народився в місті Нурсія. Ще з ранніх років він обрав шлях служіння Богу. Після короткого перебування в Еффеді чоловік вирішив усамітнитися в горах. Так, протягом трьох років він жив як аскет, присвячуючи час молитві та подоланню внутрішніх випробувань. Коли слава про його духовний подвиг сильно поширилася, навколо Венедикта почала формуватися громада учнів. Водночас зростання кількості однодумців святого спонукало його до побудови нових монастирів. Крім написання монастирського статуту, святий також активно допомагав нужденним та мав дар зцілення. Земний шлях Венедикта завершився приблизно у 547 році в монастирі Монте-Кассіно.

Хто має День ангела 14 березня?

За новоюліанським календарем, 14 березня Дні ангела святкують чоловіки з іменем Ростислав. Воно має давньослов'янське походження та означає "той, чия слава росте".

