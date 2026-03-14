У цей день наші предки збирали талу снігову воду та вмивалися нею. Про Дні ангела й інші свята 14 березня – розповідає Православний церковний календар.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року
День пам'яті преподобного Венедикта
Святий Венедикт народився в місті Нурсія. Ще з ранніх років він обрав шлях служіння Богу. Після короткого перебування в Еффеді чоловік вирішив усамітнитися в горах. Так, протягом трьох років він жив як аскет, присвячуючи час молитві та подоланню внутрішніх випробувань. Коли слава про його духовний подвиг сильно поширилася, навколо Венедикта почала формуватися громада учнів. Водночас зростання кількості однодумців святого спонукало його до побудови нових монастирів. Крім написання монастирського статуту, святий також активно допомагав нужденним та мав дар зцілення. Земний шлях Венедикта завершився приблизно у 547 році в монастирі Монте-Кассіно.
Хто має День ангела 14 березня?
За новоюліанським календарем, 14 березня Дні ангела святкують чоловіки з іменем Ростислав. Воно має давньослов'янське походження та означає "той, чия слава росте".
Що ще відзначають?
- Щороку 14 березня в Україні вшановують День українського добровольця. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково, зауважує Український інститут національної пам'яті. Річ у тім, що саме у цей день, у 2014 році, 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях, щоб сформувати перший добровольчий батальйон. Це свято символізує незламну волю народу, адже саме добровольці стали тим щитом, який стримав агресора у критичний момент. Нині цей рух об'єднує людей різних професій та віку, які свідомо обрали шлях боротьби за свободу, доводячи, що готовність захищати свій дім – найвища проява патріотизму.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день запитань, День генія, Міжнародний день математики, День генеалогії та День землевпорядника України.