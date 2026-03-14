Історія цього дня починається 14 березня 2014 року. Адже саме тоді перші 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях, щоб сформувати перший добровольчий батальйон. Тоді, маючи лише віру в перемогу та мінімальне спорядження, вони стали тим живим щитом, який дав країні час зібрати сили. Сьогодні, через роки повномасштабної війни, феномен українських добровольців визнаний в усьому світі як приклад безпрецедентної національної єдності. З нагоди свята наша редакція зібрала гарні привітання з Днем українського добровольця у картинках, прозі й віршах.

День українського добровольця 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що саме ми повинні відстоювати добробут та щастя нашої країни. Нехай вам не доводиться стикатись зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!

***

Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

Привітання з Днем українського добровольця 2026 / Колаж 24 Каналу

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

Вітаю всіх чоловіків і жінок – захисників України. Поки є герої, що попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов'язково переможемо!

***

Щиро вітаю вас з 14 березня – святом відваги, мужності, доблесті і честі. У день добровольців України з щирого серця бажаю вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.