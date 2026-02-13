У цей день наші предки робили ремонт у своїх будинках. Про Дні ангела й інші свята 13 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті преподобного Мартиніана

Він жив у IV – V століттях у Палестині. Ще в юному віці Мартиніан обрав шлях служіння Богу і віддалився в пустелю, де провів багато років у молитві та боротьбі з пристрастями. За своє праведне життя святий отримав дар зцілення. Одного разу жінка, на ім'я Зоя, намагалася спокусити відлюдника. Втім, Мартиніан своїм прикладом змусив її розкаятися та навернутися до віри. Щоб уникнути подальших спокус, святий перебрався на безлюдний скелястий острів, а згодом – вирушив до Афін. Там, виснажений хворобами та старістю, святий мирно відійшов у вічність.

Хто святкує День ангела 13 лютого?

За новоюліанським календарем, 13 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Зоя, Степан, Семен і Костянтин.

Що ще відзначають?