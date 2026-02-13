У цей день наші предки робили ремонт у своїх будинках. Про Дні ангела й інші свята 13 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті преподобного Мартиніана
Він жив у IV – V століттях у Палестині. Ще в юному віці Мартиніан обрав шлях служіння Богу і віддалився в пустелю, де провів багато років у молитві та боротьбі з пристрастями. За своє праведне життя святий отримав дар зцілення. Одного разу жінка, на ім'я Зоя, намагалася спокусити відлюдника. Втім, Мартиніан своїм прикладом змусив її розкаятися та навернутися до віри. Щоб уникнути подальших спокус, святий перебрався на безлюдний скелястий острів, а згодом – вирушив до Афін. Там, виснажений хворобами та старістю, святий мирно відійшов у вічність.
Хто святкує День ангела 13 лютого?
За новоюліанським календарем, 13 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Зоя, Степан, Семен і Костянтин.
Що ще відзначають?
- Щороку 13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Це свято проголосила ЮНЕСКО у 2011 році та офіційно схвалила Генеральна Асамблея ООН. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке заговорило до світу зі своєї штаб-квартири.
- Також сьогодні святкують День народження кінокамери. Її запатентували у 1895 році французькі винахідники брати Огюст та Луї Люм'єри.
- Крім цього, 13 лютого вшановують День інтернет-друзів і Міжнародний день шаурми.