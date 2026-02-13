В этот день наши предки делали ремонт в своих домах. О Днях ангела и других праздниках 13 февраля – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти преподобного Мартиниана

Он жил в IV – V веках в Палестине. Еще в юном возрасте Мартиниан избрал путь служения Богу и удалился в пустыню, где провел много лет в молитве и борьбе со страстями. За свою праведную жизнь святой получил дар исцеления. Однажды женщина, по имени Зоя, пыталась соблазнить отшельника. Впрочем, Мартиниан своим примером заставил ее раскаяться и обратиться к вере. Чтобы избежать дальнейших соблазнов, святой перебрался на необитаемый скалистый остров, а впоследствии – отправился в Афины. Там, истощенный болезнями и старостью, святой мирно отошел в вечность.

Кто празднует День ангела 13 февраля?

По новоюлианскому календарю, 13 февраля Дни ангела празднуют люди с именами: Зоя, Степан, Семен и Константин.

Что еще отмечают?