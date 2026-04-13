Яке церковне свято у понеділок, 13 квітня: хто сьогодні має День ангела

13 квітня віряни вшановують пам'ять священномученика Артемона. Він віддано служив Господу, через що загинув.

У цей день наші предки розводили багаття на грядках, щоб земля була родючою. Про Дні ангела й інші свята на 13 квітня – розповідає Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті священномученика Артемона

Святий Артемон жив в III столітті в місті Лаодикія, що на території сучасної Туреччини. Чоловік присвятив себе служінню Церкві. Відомо, що він відзначився глибоким знанням Святого Письма, тому разом з єпископом Сисинієм підтримував християнську громаду в часи переслідувань вірян. Коли за правління імператора Декія розпочалися особливо жорстокі гоніння християн, Артемон обрав шлях правди та відкрито заявив про свою відданість Христу. Попри жорстокі катування та тиск, святий не зрадив своїх переконань, витримавши всі випробування до кінця. Через деякий час Артемон загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 13 квітня?

За новоюліанським календарем, 13 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Дмитро та Георгій.

