Своє прізвисько – патріарх Олександрійський, Іоанн Милостивий отримав через те, що надавав допомогу жебракам в Олександрії. Більше про життя святого, читайте на сайті 24 Каналу.
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Кожного дня жебраки отримували їжу. Сам патріарх роздавав милостиню та приймав нужденних двічі на тиждень. Також інколи надавав допомогу хворим у лікарнях.
Іоанн народився в родині князя Епіфанія на Кіпрі. Мав дружину та дітей, які невдовзі померли. Тоді патріарх вирішив цілком присвятити себе Богу і прийняти чернецтво. Іоанн Милостивий вів суворий піст і постійно молився. А через кілька років став патріархом в Олександрії. Він завжди виконував прохання людей та був лагідний до них.
Святий Іоанн Милостивий / Фото "То є Львів"
Згодом Іоанн вирішив залишити патріаршу кафедру через хворобу і відправитися на Кіпр. Під час подорожі, до нього прийшов сон – Господь Бог кликав до себе. Коли корабель причалив до острова, святий Іоанн відправився в рідне місто Амафунт. Там він і помер.
Що не можна робити у це свято
- Цього дня не варто вирушати в далеку подорож.
- Дівчатам не можна купувати нове взуття, щоб не наврочити майбутньому щастю.
- Не можна давати або брати гроші в борг.
- Заборонено дивитися в дзеркало до світанку.
Народні прикмети
- Якщо в цей день впаде дощ, то до Нового року буде тепло і сиро.
- Якщо вранці буде мороз, то слід очікувати на швидкі заморозки.
- Якщо у вашій грубці шумно тріщить і яскраво горить вогонь, то погода буде сухою і морозною.
Яскравий вогонь / Фото Canva
Що ще відзначають сьогодні
Сьогодні також відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. У 2009 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили 12 листопада днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією.
Вони запустили збір коштів. Гроші йшли на лікування цього захворювання у дітей з десятка країн. Проте переважно – з Азії та Африки.