Феодор Студит народився в Константинополі в 758 році. Сповідник походив із багатої сім'ї, тож здобув гарну освіту та виховувався в християнських традиціях. Більше про життя святого, заборони та прикмети на цей день, читайте на сайті 24 Каналу.

Також корисно Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят

Через кілька років Феодор разом з дружиною прийняв чернецтво. А згодом став ігуменом Студійського монастиря.

Преподобний Феодор захищав інститут сім'ї. Тому коли імператор Костянтин вирішив розлучитися зі своєю дружиною, Студит не побоявся виступити проти. За це розгніваний Костянтин звелів посадити його в темницю. Після жорстоких катувань, преподобний був засланий в місто Солунь.

Святий Феодор пережив багато заслань і від правителів, які були після Костянтина. За переказами, преподобний знав про свою смерть. Перед цим він скликав братію та заповів їм зберігати православ'я і шанувати святі ікони.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня не можна піддаватися сумним думкам.

Заборонені конфлікти та сварки, особливо з родичами.

Не можна їсти з посуду, який має тріщини.

Народні прикмети на 11 листопада

Якщо на вулиці сильний вітер, то зима буде холодною.

Мокрий сніг означає, що грудень буде теплим.

Якщо ж надворі сонячна погода, то скоро похолодає.

Мокрий сніг – до теплого грудня / Фото Canva

Що відзначають у світі

Щорічно 11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу. Свято з'явилося на початку 90-х років. Його ініціатором став китайський інтернет-магазин Alibaba, який захотів створити щось аналогічне до Чорної п'ятниці в США.

Також сьогодні святкують Міжнародний день енергозбереження. Ідея належить міжнародній екологічній мережі SPARE. Вперше його відзначили у 2008 році. У цей день заведено проводити освітні заходи, кампанії та акції, де розповідають про енергозбереження.