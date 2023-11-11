Феодор Студит родился в Константинополе в 758 году. Исповедник происходил из богатой семьи, поэтому получил хорошее образование и воспитывался в христианских традициях. Больше о жизни святого, запретах и приметах на этот день, читайте на сайте 24 Канала.

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Через несколько лет Феодор вместе с женой принял монашество. А потом стал игуменом Студийского монастыря.

Преподобный Феодор защищал институт семьи. Поэтому когда император Константин решил развестись со своей женой, Студит не побоялся выступить против. За это разгневанный Константин велел усадить его в темницу. После жестоких пыток преподобный был сослан в город Солунь.

Святой Феодор пережил много ссылок и от правителей после Константина. По преданию преподобный знал о своей смерти. Перед этим он созвал братию и повелел им хранить православие и чтить святые иконы.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя поддаваться грустным мыслям.

Запрещены конфликты и ссоры, особенно с родственниками.

Нельзя есть из посуды, которая имеет трещины.

Народные приметы на 11 ноября

Если на улице сильный ветер, зима будет холодной.

Мокрый снег означает, что декабрь будет теплым.

Если на улице солнечная погода, то скоро похолодает.

Мокрый снег – до теплого декабря / Фото Canva

Что отмечают в мире

Ежегодно 11 ноября отмечают Всемирный день шопинга. Праздник появился в начале 90-х годов. Его инициатором стал китайский интернет-магазин Alibaba, захотевший создать что-то аналогичное Черной пятнице в США.

Также сегодня отмечают Международный день энергосбережения. Идея принадлежит международной экологической сети SPARE. Впервые его отметили в 2008 году. В этот день принято проводить образовательные мероприятия, кампании и акции, где рассказывают об энергосбережении.