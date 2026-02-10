У цей день наші предки займалися домашнім господарством. Про Дні ангела й інші свята 10 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського

Він народився у Смоленську. Прохор вирішив присвятити своє життя служінню Богові, тому прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Святий вів скромне життя праведника, але прославився своїми дивами. Коли людей спіткав голод, Прохор не залишив їх у біді. Так, він роздавав їм хліб і навіть перетворював попіл на сіль, рятуючи тисячі життів. Чудотворець помер у 1107 році, а його мощі зберігаються у Ближніх печерах.

Хто святкує День ангела 10 лютого?

За новоюліанським календарем, 10 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Валентин та Анна.

Що ще відзначають?