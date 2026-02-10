У цей день наші предки займалися домашнім господарством. Про Дні ангела й інші свята 10 лютого – розповідає Православний церковний календар.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року
День пам'яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського
Він народився у Смоленську. Прохор вирішив присвятити своє життя служінню Богові, тому прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Святий вів скромне життя праведника, але прославився своїми дивами. Коли людей спіткав голод, Прохор не залишив їх у біді. Так, він роздавав їм хліб і навіть перетворював попіл на сіль, рятуючи тисячі життів. Чудотворець помер у 1107 році, а його мощі зберігаються у Ближніх печерах.
Хто святкує День ангела 10 лютого?
За новоюліанським календарем, 10 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Валентин та Анна.
Що ще відзначають?
- Щороку 10 лютого відзначають Міжнародний день аравійського леопарда. Це свято проголосила Генеральна Асамблея ООН для порятунку одного з найбільш рідкісних видів тварин на планеті. Аравійський леопард перебуває на межі повного зникнення, адже у дикій природі їх залишилося менше як 200. Головна мета цього дня – привернути увагу світу до критичного стану популяції, спричиненого браконьєрством та руйнуванням природного середовища.
- Також сьогодні святкують День безпечного інтернету. Мета цього свята полягає в тому, щоб захистити молодь від кібербулінгу, дезінформації та шахрайства і водночас навчити користувачів критично мислити в епоху алгоритмів.