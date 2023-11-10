Святий мученик Орест жив наприкінці III століття в місті Тіані в Каппадокії. Він був майстерним лікарем і з дитячих років сповідував християнство. Про життя святого та що не можна робити 10 листопада – читайте на сайті 24 Каналу.

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Орест жив за часів імператора Діоклетіана, який одного разу відправив у Тіан воєначальника Максиміна для боротьби з християнством. Одним із перших, хто постав на суді, був мученик Орест.

Святому пропонували багатства, почесті, славу. Проте він не зрікся Ісуса Христа. За наказом Максиміна, Ореста привели в багатий язичницький храм і знову запропонували вклонитися ідолам. А коли той відмовився, 40 воїнів били мученика батогами, палицями, воловими жилами, а потім катували вогнем.

Святий мученик Орест / Фото СПЖ

Тоді Орест звернувся до Господа, який його почув. Почався землетрус, ідоли попадали й розбилися, всі повибігали. А коли храм покинув святий Орест, він обвалився.

Розлючений Максимін наказав закрити мученика на 7 днів у темниці й не давати йому їжі та води. На 8 день муки продовжили. Святому вбили цвяхи в п'яти, потім прив'язали до дикого коня. Помер Орест у 304 році.

Що не можна робити сьогодні

Не можна проводити генеральне прибирання в будинку.

Не варто виносити сміття з дому, бо разом з ним можна винести сімейне щастя.

Не варто позичати або брати гроші.

Заборонено сваритися, особливо з рідними.

Прикмети на 10 листопада

Іній не деревах означає, що зима буде суворою.

Якщо вже лежить сніг, то зима буде теплою та вітряною.

Стоїть туман – до потепління.

Іній на деревах / Фото Canva

День в Україні та світі

10 листопада в Україні та світі святкують Всесвітній день молоді. Саме в цей день на Всесвітній конференції молоді у Лондоні, що проходила з 29 жовтня до 10 листопада 1945 року, була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).

Також у цей день святкують Всесвітній день науки за мир і розвиток. Його започаткували у 1999 році на Всесвітній науковій конференції в Будапешті. Проте офіційне підтвердження події відбулося у 2001 році на генеральній конференції ЮНЕСКО.