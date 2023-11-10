Святой мученик Орест жил в конце III века в Тиане в Каппадокии. Он был искусным врачом и с детских лет исповедовал христианство. О жизни святого и что нельзя делать 10 ноября – читайте на сайте 24 Канала.

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Орест жил во времена императора Диоклетиана, однажды отправившего в Тиан военачальника Максимина для борьбы с христианством. Одним из первых, кто предстал на суде, был мученик Орест.

Святому предлагали богатства, почести, славу. Однако он не отрекся от Иисуса Христа. По приказу Максимина, Ореста привели в богатый языческий храм и снова предложили поклониться идолам. А когда тот отказался, 40 воинов избивали мученика плетьми, палками, воловьими жилами, а затем пытали огнем.

Святой мученик Орест / Фото СПЖ

Тогда Орест обратился к услышавшему его Господу. Началось землетрясение, идолы пали и разбились, все выбежали. А когда храм покинул святой Орест, он обрушился.

Разъяренный Максимин приказал закрыть мученика на 7 дней в темнице и не давать ему пищи и воды. На 8 день мучения продолжили. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикой лошади. Умер Орест в 304 году.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя проводить генеральную уборку в доме.

Не стоит выносить мусор из дома, потому что вместе с ним можно вынести семейное счастье.

Не стоит одалживать или брать деньги.

Запрещено ссориться, особенно с родными.

Приметы на 10 ноября

Иней не на деревьях означает, что зима будет суровой.

Если снег лежит, то зима будет теплой и ветреной.

Стоит туман – к потеплению.

Иней на деревьях.

День в Украине и мире

10 ноября в Украине и мире отмечают Всемирный день молодежи. Именно в этот день на Всемирной конференции молодежи в Лондоне, которая проходила с 29 октября по 10 ноября 1945 года, была основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФГИ).

Также в этот день отмечают Всемирный день науки за мир и развитие. Ему положили начало в 1999 году на Всемирной научной конференции в Будапеште. Однако официальное подтверждение произошедшего состоялось в 2001 году на генеральной конференции ЮНЕСКО.