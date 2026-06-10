У цей день наші предки займалися польовими роботами. Про Дні ангела й інші свята на 10 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського

Тимофій очолював єпископську кафедру в місті Пруса. Він віддано проповідував християнство серед населення та навертав язичників до своєї віри, через що згодом отримав дар чудотворення. Водночас імператор Юліан Відступник розпочав жорстокі переслідування та катування вірян. Дізнавшись про діяльність єпископа, правитель наказав негайно кинути його до в'язниці. Попри ув'язнення, Тимофій не припинив молитися та поширювати релігійні переконання. Це розлютило Юліана, і він наказав стратити святого. Після мученицької смерті єпископа його мощі перенесли до Константинополя.

Хто святкує День ангела 10 червня?

За новоюліанським календарем, 10 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар і Павло.

Що ще відзначають?

Щороку 10 червня люди в усьому світі відзначають Всесвітній день ремісництва. Організатори обрали саме цю дату для свята зовсім невипадково. Річ у тім, що саме цього літнього дня у 1964 році успішно пройшла перша масштабна міжнародна конференція, яка зібрала разом майстрів-ремісників, професійних викладачів, представників різних урядів, а також талановитих художників із 40 країн світу.

Також сьогодні святкують Міжнародний день геральдики, День кулькової ручки та Всесвітній день стилю модерн.