Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях вагітності та з нетерпінням чекає на появу другої дитини. А поки що зіркова матуся насолоджується особливим станом та закликає прихильників отримувати задоволення від кожної хвилини.

Артистка належить до тих людей, які ніколи не втрачають позитиву. Вона не припиняє ділитися приємними митями із фанатами, розповідає не лише про творчість, а й про особисте життя. На особистій інстаграм-сторінці зірка опублікувала яскраву світлину, якою замилувала армію підписників.

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Світлана Тарабарова постала перед камерою у лляному комбінезоні смарагдового кольору. Вона вже неодноразово поширювала фотографії у цьому вбранні, де підкреслювала чималий вагітний животик. Чарівний образ доповнила мінімалістичною підвіскою та красивими довгими сережками. Волосся виконавиця вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

Проте найбільше увагу привертають польові ромашки та погляд знаменитості. Вона прикрасила зачіску білими квітами, які тримала за вухом, і з легкою усмішкою дивилася вдаль. Проникливий погляд Світлани додав знімку, зробленому на тлі зеленого лісу, особливої атмосфери, а польові квіти нагадали, що триває літо, яким потрібно насолодитися сповна.

Подивіться яка краса навколо! Життя неймовірне! Так? Обожнюю польові квіти за їх ніжність,

– написала під фото Тарабарова.

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