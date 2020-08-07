Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах беременности и с нетерпением ждет появления второго ребенка. А пока звездная мама наслаждается особым положением и призывает поклонников получать удовольствие от каждой минуты.

Артистка отосится к тем людям, которые никогда не теряют позитив. Она не прекращает делиться приятными мгновениями с фанатами, рассказывает не только о творчестве, но и о личной жизни. На личной инстаграм-странице звезда опубликовала яркую фотографию, которой умилила армию подписчиков.

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Светлана Тарабарова предстала перед камерой в льняном комбинезоне изумрудного цвета. Она уже неоднократно распространяла фотографии в этом наряде, подчеркивая большой беременный животик. Волшебный образ дополнила минималистичной подвеской и красивыми длинными серьгами. Волосы исполнительница уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Однако наибольшее внимание привлекают полевые ромашки и взгляд знаменитости. Она украсила прическу белыми цветами, которые держала за ухом, и с легкой улыбкой смотрела вдаль. Проницательный взгляд Светланы добавил снимку, сделанному на фоне зеленого леса, особую атмосферу, а полевые цветы напомнили, что продолжается лето, которым нужно насладиться сполна.

Посмотрите какая красота вокруг! Жизнь невероятная! Да? Обожаю полевые цветы за их нежность,

– написала под фото Тарабарова.

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