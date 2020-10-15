23 вересня 2020 року українська співачка Світлана Тарабарова вдруге стала мамою. Артистка народила донечку. Після численних запитань від шанувальників, як вона назвала крихітку, вирішила розсекретити ім'я маленької принцеси.

Виконавиця оприлюднила миловидну сімейну світлину на особистій сторінці в інстаграмі. У дописі вона поділилася історією того, як разом із чоловіком обирали імена для діток.

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Світлана поділилася, що такої кількості запитань, як щодо того, як вони назвали донечку, давно не отримувала. Тому вона із задоволенням поділилася з шанувальникам ім'ям крихітки, а також розповіла цікаві сімейні історії.

Тарабарова зізналася, що первістка Івана назвала на честь дідуся чоловіка. Він був дуже важливою людиною в житті Олексія Бондара і коханий зірки мріяв назвати сина на честь діда.

Як Світлана Тарабарова обирала ім'я для доньки?

З донечкою був реальний знак. 21 січня 2020 року знамените подружжя відправилося в подорож в Барселону. Там вони були щасливими на екскурсії величним Sagrada Família. Саме там Світлана стояла біля статуї Діви Марії і розуміла, що в неї токсикоз.

Кажу Олексію: "Здається, ми вдруге станемо батьками". А він мені: "Так",

– пригадала співачка.

Тоді Олексій запропонував назвати доньку Марією і Світлана погодилася. Знаменитість зізнається, що це єдине ім'я, яке їй подобається для донечки. І вже через декілька місяців закохані дізналися, що в них точно бюуде дівчинка.