Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вчора, 23 вересня, вдруге стала мамою. Виконавиця народила донечку та вже встигла показати перші кадри з пологового будинку.

Артистка з нетерпінням чекала на той день, коли познайомиться із довгоочікуваною донькою. Із подругою та кумою Соломією Вітвіцькою Світлана вже поділилася фото та відео, які зробила у пологовому будинку. Телеведуча опублікувала кадри на телеграм-каналі "Особливе з Соломією".

До теми Світлана Тарабарова народила другу дитину

Світлана Тарабарова в пологовому будинку

На світлинах зіркова матуся зображена в лікарняному ліжку, тримаючи донечку на руках. Вона неймовірно щаслива, адже тепер у її синочка Івана з'явилася сестричка. Знаменитість позувала без макіяжу на обличчі, проте вона сяє від радості та емоцій, які переповнюють.

Також Тарабарова показала свого чоловіка Олексія, який також неймовірно радий, що вдруге став татом. Ймовірно, коханий Світлани перебував разом із нею на пологах і на власні очі бачив, як на світ з'являється його крихітка.



Світлана Тарабарова в пологовому будинку / Фото телеграм-канал "Особливе з Соломією"



Чоловік Тарабарової тримає доньку на руках / Фото телеграм-канал "Особливе з Соломією"

Новоспечені батьки також розсекретили вагу, зріст і точний час народження доньки. А Соломія вже розповіла, за яких обставин у Світлани розпочалися пологи.

У публікації під кадрами телеведуча поділилася, що подружжя вчора відправилося в кінотеатр. Закохані встигли додивитися стрічку і одразу поїхали до пологового будинку. Пологи були стрімкими і вже за три години об 18:55 народилася красуня-доня, яка має 54 сантиметри зросту та 3,560 кілограма ваги.



Світлана Тарабарова вдруге стала мамою / Фото телеграм-канал "Особливе з Соломією"

У відео Світлана Тарабарова зізналася, що донечка схожа на свого татуся. Виконавиця традиційно до важливих подій у житті готує пісню. З нагоди народження другої дитини вона презентувала відео "Сонечко".

Світлана Тарабарова у пологовому будинку: дивіться відео онлайн