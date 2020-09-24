Популярная украинская певица Светлана Тарабарова вчера, 23 сентября, во второй раз стала мамой. Исполнительница родила дочь и уже успела показать первые кадры из роддома.

Артистка с нетерпением ждала того дня, когда познакомится с долгожданной дочкой. С подругой и кумой Соломией Витвицкой Светлана уже поделилась фото и видео, которые сделала в роддоме. Телеведущая опубликовала кадры на телеграм-канале "Особливе з Соломією".

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Светлана Тарабарова в роддоме

На фотографиях звездная мама изображена в больничной койке, держа дочь на руках. Она невероятно счастлива, ведь теперь у ее сыночка Ивана появилась сестренка. Знаменитость позировала без макияжа на лице, однако она сияет от радости и эмоций, которые переполняют.

Также Тарабарова показала своего мужа Алексея, который также невероятно рад, что второй раз стал папой. Вероятно, любимый Светланы находился вместе с ней на родах и собственными глазами видел, как на свет появляется его малютка.



Светлана Тарабарова в роддоме / Фото телеграм-канал "Особливе з Соломією"



Муж Тарабаровой держит дочь на руках / Фото телеграм-канал "Особливе з Соломією"

Новоиспеченные родители также рассекретили вес, рост и точное время рождения дочери. А Соломия уже рассказала, при каких обстоятельствах у Светланы начались роды.

В публикации под кадрами телеведущая поделилась, что супруги вчера отправились в кинотеатр. Влюбленные успели досмотреть ленту и сразу поехали в роддом. Роды были стремительными и уже через 3 часа в 18:55 родилась красавица-дочь, у которой 54 сантиметра роста и 3,560 килограмма веса.



Светлана Тарабарова второй раз стала мамой / Фото телеграм-канал "Особливе з Соломією"

В видео Светлана Тарабарова призналась, что дочь похожа на своего папу. Исполнительница традиционно к важным событиям в жизни готовит песню. По случаю рождения второго ребенка она представила видео "Солнышко".

Светлана Тарабарова в роддоме: смотрите видео онлайн