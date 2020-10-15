23 сентября 2020 года украинская певица Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой. Артистка родила дочь. После многочисленных вопросов от поклонников, как она назвала малютку, решила рассекретить имя маленькой принцессы.

Исполнительница обнародовала миловидную семейную фотографию на личной странице в Инстаграме. В заметке она поделилась историей того, как вместе с мужем выбирали имена для детей.

Читайте также Светлана Тарабарова поделилась фото и видео из роддома и показала лицо дочери

Светлана поделилась, что такого количества вопросов, как насчет того, как они назвали дочь, давно не получала. Поэтому она с удовольствием поделилась с поклонникам именем крохи, а также рассказала интересные семейные истории.

Тарабарова призналась, что первенца Ивана назвала в честь дедушки мужа. Он был очень важным человеком в жизни Алексея Бондара и возлюбленный звезды мечтал назвать сына в честь деда.

Как Светлана Тарабарова выбирала имя для дочери?

С дочкой был реальный знак. 21 января 2020 года знаменитые супруги отправились в путешествие в Барселону. Там они были счастливы на экскурсии величественным Sagrada Família. Именно там Светлана стояла у статуи Девы Марии и понимала, что у нее токсикоз.

Говорю Алексею: "кажется, мы во второй раз станем родителями". А он мне: "Да",

– вспомнила певица.

Тогда Алексей предложил назвать дочь Марией и Светлана согласилась. Знаменитость признается, что это единственное имя, которое ей нравится для доченьки. И уже через несколько месяцев влюбленные узнали, что у них точно бюуде девочка.