Популярна українська співачка Світлана Тарабарова днями вдруге стала мамою. На світ з'явилася її донечка. Артистка вже встигла познайомити сина з сестричкою і поділилася миловидною світлиною.

Світлана Тарабарова вже познайомилася з довгоочікуваної крихіткою. Вона насолоджувалася кожною миттю вагітності, а тепер звикає до того, що вже двічі стала мамою. На особистій інстаграм-сторінці знаменитість опублікувала зворушливе сімейне фото, де показала знайомство двох діток.

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Зіркову матуся разом із донечкою вже виписали з пологового будинку. Світлана повернулася додому, де на неї чекав синочок Іван. Вона дуже хвилювалася, адже саме сьогодні малюк вперше зустрівся із сестричкою.

Тарабарова зробила яскраве сімейне фото на подвір'ї власного заміського будинку. Вона позувала разом із чоловіком, який на руках тримав сина, а також з донькою. На обличчях усіх сяяли усмішки. Для такого особливого дня Світлана та її коханий обрали total black look, а їхні малюки позували у красивих бежевих речах.

Нарешті ми разом. Крихітко, вітаємо вдома,

– написала у дописі співачка.



Світлану Тарабарову виписали з пологового будинку / Instagram / @tarabarova