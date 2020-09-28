Популярная украинская певица Светлана Тарабарова на днях во второй раз стала мамой. На свет появилась ее доченька. Артистка уже успела познакомить сына с сестренкой и поделилась миловидной фотографией.

Светлана Тарабарова уже познакомилась с долгожданной крохой. Она наслаждалась каждым мгновением беременности, а теперь привыкает к тому, что уже дважды стала мамой. На личной инстаграм-странице знаменитость опубликовала трогательное семейное фото, где показала знакомство двух деток.

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Звездную маму вместе с дочкой уже выписали из роддома. Светлана вернулась домой, где ее ждал сынишка Иван. Она очень волновалась, ведь именно сегодня малыш впервые встретился с сестренкой.

Тарабарова сделала яркое семейное фото во дворе собственного загородного дома. Она позировала вместе с мужем, который на руках держал сына, а также с дочкой. На лицах всех сияли улыбки. Для такого особенного дня Светлана и ее возлюбленный выбрали total black look, а их малыши позировали в красивых бежевых вещах.

Наконец мы вместе. Крошка, добро пожаловать домой,

– написала в заметке певица.



Светлану Тарабарову выписали из роддома / Instagram / @tarabarova