Відома українська співачка та зіркова матуся двох дітей Світлана Тарабарова після пологів швидко повернулась у форму. Вона продемонструвала новий стильний образ у бежевому костюмі.

Популярна українська артистка Світлана Тарабарова продовжує ділитися атмосферними світлинами в стильних образах на своїй сторінці в інстаграмі. Цього разу вона вирушила на осінню прогулянку, де приміряла стильний костюм.

До слова Володарка Оскара Тільда Свінтон знялась для обкладинки українського Vogue: фото

Новий look Світлани Тарабарової

Співачка позувала на одній з вулиць Києва. Вона, ймовірно, вирушила на прогулянку осіннім містом. Світлана вдягнула бежеві брючні штани та довгу сорочку в тон. Її вона перев'язала широким поясом, який вдало підкреслив бездоганну фігуру Тарабарової після пологів.

Зірка доповнила свій трендовий аутфіт білими кросівками та бежевим наплічником. Вона звично залишила волосся розпущеним та вклала його прямими хвилями. Світлана завершила образ нюдовим макіяжем з акцентом на губах, які нафарбувала персиковою помадою.

Шанувальників захопив стильний образ артистки: "Шикарна", "Яка ж ви гарна", "Суперовий костюм", "Чарівна красуня", "Який крутий образ!", "Вогонь", – написали фоловери в коментарях під світлиною.



Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova