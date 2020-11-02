Известная украинская певица и звездная мама двоих детей Светлана Тарабарова после родов быстро вернулась в форму. Она продемонстрировала новый стильный образ в бежевом костюме.

Популярная украинская артистка Светлана Тарабарова продолжает делиться атмосферными фотографиями в стильных образах на своей странице в инстаграме. На этот раз она отправилась на осеннюю прогулку, где примерила стильный костюм.

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Новый look Светланы Тарабаровой

Певица позировала на одной из улиц Киева. Она, вероятно, отправилась на прогулку по осеннему городу. Светлана надела бежевые брючные штаны и длинную рубашку в тон. Ее она перевязала широким поясом, который удачно подчеркнул безупречную фигуру Тарабаровой после родов.

Звезда дополнила свой трендовый аутфит белыми кроссовками и бежевым наплечником. Она привычно оставила волосы распущенными и уложила их прямыми волнами. Светлана завершила образ нюдовым макияжем с акцентом на губах, которые накрасила персиковой помадой.

Поклонников захватил стильный образ артистки: "Шикарная", "Какая же вы красивая", "Суперовый костюм", "Волшебная красавица", "Какой крутой образ!", "Огонь", – написали фолловеры в комментариях под фотографией.



Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova