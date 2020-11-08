Відома співачка Світлана Тарабарова залюбки ділиться деталями особистого життя. Днями вона розповіла про другі пологи. Вони почались в кінотеатрі, а перепусткою в лікарняну палату був негативний тест на коронавірус.

В інтерв'ю програмі "Світське життя" Світлана Тарабарова розповіла Каті Осадчій про другі пологи. Співачка стала мамою вдруге у вересні і народила донечку, яку назвала Марією.

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Раніше Світлана Тарабарова вже розповідала, що пологи розпочались в кінотеатрі, під час перегляду фільму. А через чотири години вона народила. Зірка хвилювалась, що пологи пройдуть так само боляче. Тому вона народжувала із застосуванням епідуральної анестезії. Світлані вкололи більшу дозу, тож вона розповіла: "Вдруге мені вкололи так, що я просто пила чайок. Ми знімали відео: "Донечко, ми тебе зустрічаємо".

Страшно було Світлані Тарабаровій і через пандемію коронавірусу. Для того, щоб піти на пологи, потрібно було здати лабораторні тести співачці та чоловіку Світлани.

Це страх-страх-страх. Страх, що чхне, що ти захворієш, захворіють твої близькі. Величезний мінус, коли дуже спекотно і ти на УЗД в масці. Але такі наші реалії зараз,

– зізналась Світлана Тарабарова.

Пройшовши всі складнощі та пологи, артистка вже повернулась у форму та майже відновила фігуру. Зірка розповіла, що другий раз живіт втягнувся значно швидше, тому вона вже відчувається стрункою.