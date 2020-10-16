23 вересня співачка Світлана Тарабарова народила доньку Марію. Зірка зізналась, що другі пологи були для неї не надто складними. Поряд був коханий чоловік Олексій, а перейми почались у зірки просто в кінотеатрі.

Після других пологів Світлана Тарабарова дала перше інтерв'ю та розповіла про життя донечки і материнство з двома дітьми. Для програми "Зірковий шлях" вона зізналась, що до народження дівчинки готувалась весь дев'ятий місяць вагітності. Свою крихітку артистка хотіла зустріти з макіяжем, зачіскою та в гарному одязі. Однак сталось по-іншому.

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Разом з чоловіком Світлана Тарабарова відправилась в кінотеатр, а після завершення сеансу відчула біль в животі. Олексій Бондар запропонував коханій повернутись додому через пологовий будинок. Співачку таки оглянув лікар і заявив, що вона вже народжує.

Перед пологами зірка дуже нервувала, адже народжувала первістка Івана 23 години. Вона лише сподівалась, що вдруге це відбудеться значно швидше і легше. Проте все минуло настільки добре, що перевершило сподівання виконавиці. Поряд з нею, як і вперше був чоловік.

Я дуже боялася народжувати вдруге, бо знала, що мене чекає. Івана ми народжували 23 години. Це було дуже боляче і дуже довго. Я просто молилась, щоб не померти. Я думала, що вдруге буде трішечки легше, але щоб так – не думала,

– розповіла Світлана Тарабарова.

Співачка зазначила, що вони з коханим завжди мріяли про донечку, а коли дізнались стать другої дитини, плакали від щастя разом. Тепер їхня сім'я укомплектована.

Зараз Світлана Тарабарова та Олексій живуть на різних поверхах будинку, адже співачка доглядає за новонародженою донечкою Марією, а чоловік – за 2-річним Іваном. Річ у тому, що в дітей різні режими сну, тому аби обоє висипались і не будили одне одного, батьки зважились на переїзд в оселі.

Старший брат в захваті від того, що в нього вже є сестричка. Під час прогулянок він допомагає зірковій мамі з дитячим візочком. Наразі дітей Світлана Тарабарова виховує сама, а до допомоги нянь вдаватись поки не планує. Музичну кар'єру вона відклала на потім.