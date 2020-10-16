23 сентября певица Светлана Тарабарова родила дочь Марию. Звезда призналась, что вторые роды были для нее не слишком сложными. Рядом был любимый человек Алексей, а схватки начались у звезды просто в кинотеатре.

После вторых родов Светлана Тарабарова дала первое интервью и рассказала о жизни дочери и материнстве с двумя детьми. Для программы "Звездный путь" она призналась, что к рождению девочки готовилась весь девятый месяц беременности. Свою кроху артистка хотела встретить с макияжем, прической и в красивой одежде. Однако произошло по-другому.

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Вместе с мужем Светлана Тарабарова отправилась в кинотеатр, а после завершения сеанса почувствовала боль в животе. Алексей Бондарь предложил любимой вернуться домой через роддом. Певицу таки осмотрел врач и заявил, что она уже рожает.

Перед родами звезда очень нервничала, ведь рожала первенца Ивана 23 часа. Она только надеялась, что во второй раз это произойдет значительно быстрее и легче. Однако все прошло настолько хорошо, что превзошло ожидания исполнительницы. Рядом с ней, как и в первый раз был муж.

Я очень боялась рожать второй раз, зная, что меня ждет. Ивана мы рожали 23 часов. Это было очень больно и очень долго. Я просто молилась, чтобы не умереть. Я думала, что во второй раз будет немного легче, но чтобы так – не думала,

– рассказала Светлана Тарабарова.

Певица отметила, что они с любимым всегда мечтали о дочке, а когда узнали пол второго ребенка, плакали от счастья вместе. Теперь их семья укомплектована.

Сейчас Светлана Тарабарова и Алексей живут на разных этажах дома, ведь певица ухаживает за новорожденной дочкой Марией, а муж – за 2-летним Иваном. Дело в том, что у детей разные режимы сна, поэтому чтобы оба высыпались и не будили друг друга, родители решились на переезд в доме.

Старший брат в восторге от того, что у него уже есть сестренка. Во время прогулок он помогает звездной маме с детской коляской. Сейчас детей Светлана Тарабарова воспитывает сама, а к помощи нянь прибегать пока не планирует. Музыкальную карьеру она отложила на потом.