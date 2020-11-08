Известная певица Светлана Тарабарова охотно делится деталями личной жизни. На днях она рассказала о вторых родах. Они начались в кинотеатре, а пропуском в больничную палату был отрицательный тест на коронавирус.

В интервью программы "Светская жизнь" Светлана Тарабарова рассказала Кате Осадчей о вторых родах. Певица стала мамой во второй раз в сентябре и родила дочь, которую назвала Марией.

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Ранее Светлана Тарабарова уже рассказывала, что роды начались в кинотеатре во время просмотра фильма. А через четыре часа она родила. Звезда волновалась, что роды пройдут так же больно. Поэтому она рожала с применением эпидуральной анестезии. Светлане вкололи большую дозу, и она рассказала: "Во второй раз мне вкололи так, что я просто пила чаек. Мы снимали видео: "Доченька, мы тебя встречаем ".

Страшно было Светлане Тарабаровой и из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы пойти на роды, нужно было сдать лабораторные тесты певице и мужу Светланы.

Это страх-страх-страх. Страх, что чихнет, что ты заболеешь, заболеют твои близкие. Огромный минус, когда очень жарко и ты на УЗИ в маске. Но такие наши реалии сейчас, – призналась Светлана Тарабарова.

Пройдя все сложности и роды, артистка уже вернулась в форму и почти восстановила фигуру. Звезда рассказала, что второй раз живот втянулся значительно быстрее, поэтому она уже чувствует себя стройной.