Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась новою світлиною з шанувальниками. На ній вона позує разом з новонародженою донечкою Марією.

Нещодавно у родині української співачки Світлани Тарабарової з'явилось поповнення в родині. Артистка народила донечку Марію 23 вересня. На своїй сторінці в інстаграмі зіркова матуся поділилась першими фото дочки.

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На фото Світлана Тарабарова позувала на дивані у своїй кімнаті разом з донечкою Марією, яку тримала на колінах. Вона була одягнена в біле вбрання, так само, як і її матуся. Співачка позувала в білосніжних широких штанах та молочній сорочці.

Світлана зібрала волосся у кінський хвіст, але випустила кілька пасем з гривки. Артистка доповнила ніжний образ сріблястими сережками-кільцями. Зазначимо, що зіркова матуся зробила тільки легкий макіяж, нафарбувавши губи блиском і злегка підкресливши очі.

Шанувальники позитивно відреагували на нову світлину Тарабарової з донечкою. "Яка красива!", "Прекрасні! Безмежного вам щастя", "Ви приклад для всіх матусь, із захватом спостерігаю за вами", "Чудові", "Здоров'я вам та вашій сім'ї", – написали фани в коментарях.



Світлана Тарабарова з донькою / Instagram / @tarabarova