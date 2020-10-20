Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новой фотографией с поклонниками. На ней она позирует вместе с новорожденной доченькой Марией.

Недавно у украинской певицы Светланы Тарабаровой появилось пополнение в семье. Артистка родила дочь Марию 23 сентября. На своей странице в инстаграме звездная мамочка поделилась первыми фото дочери.

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На фото Светлана Тарабарова позировала на диване в своей комнате вместе с дочкой Марией, которую держала на коленях. Она была одета в белое одеяние, так же, как и ее мамочка. Певица позировала в белоснежных широких брюках и молочной рубашке.

Светлана собрала волосы в конский хвост, но выпустила несколько прядей с челки. Артистка дополнила нежный образ серебристыми серьгами-кольцами. Отметим, что звездная мамочка сделала только легкий макияж, накрасив губы блеском и слегка подчеркнув глаза.

Поклонники положительно отреагировали на новую фотографию Тарабаровой с дочкой. "Какая красивая!", "Прекрасные! Безграничного вам счастья", "Вы пример для всех мамочек, с упоением наблюдаю за вами", "Замечательные", "Здоровья вам и вашей семье", – написали фаны в комментариях.



Светлана Тарабарова с дочкой / Instagram / @tarabarova