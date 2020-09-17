На карантині багато людей захопились своїми хобі. Та і без пандемії коронавірусу можна з легкістю поєднувати роботу і захоплення. Це яскраво демонструє звичайний вчитель і талановитий художник, який створює ілюстрації з героями Disney.

Як Семюель розповів підписникам інстаграму, він – вчитель початкових класів. І, мабуть, саме вихованці надихнули педагога у вільний час створювати кумедні ілюстрації з героями мультфільмів.

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Завдяки графічним редакторам художник робить так, що культові персонажі Disney переносяться у реальний світ. Із героями Семюель обідає, прибирає, влаштовує спа-процедури вдома, гуляє, відпочиває і навіть працює у школі. І картинки настільки гармонійно поєднані, що, здається, і справді персонажі мультфільмів ожили і існують в реальному часі.

Саме завдяки своїй майстерності Семюель зумів підкорити мережу. За його творчістю вже стежать понад 120 тисяч користувачів, а щодня їхня кількість тільки зростає. Журналісти 24 каналу вирішили підібрати 15 найкращих робіт художника, які покажуть його талант.