На карантине многие увлеклись своими хобби. Да и без пандемии коронавируса можно с легкостью сочетать работу и увлечения. Это ярко демонстрирует обычный учитель и талантливый художник, который создает иллюстрации с героями Disney.

Как Сэмюэль рассказал подписчикам инстаграма, он – учитель начальных классов. И, пожалуй, именно воспитанники вдохновили педагога в свободное время создавать забавные иллюстрации с героями мультфильмов.

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Благодаря графическим редакторам художник делает так, что культовые персонажи Disney переносятся в реальный мир. С героями Сэмюэль обедает, убирает, устраивает спа-процедуры дома, гуляет, отдыхает и даже работает в школе. И картинки настолько гармонично сочетаются, что, кажется, и в самом деле персонажи мультфильмов ожили и существуют в реальном времени.

Именно благодаря своему мастерству Сэмюэль сумел покорить сеть. За его творчеством уже следят более 120 тысяч пользователей, а ежедневно их количество только растет. Журналисты 24 канала решили подобрать 15 лучших работ художника, которые покажут его талант.