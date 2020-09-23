Американська знаменитість Кім Кардашян точно знає, як розбурхати мережу. Завдяки її яскравим образам її фотоблог стає все більш популярним. Цього разу зірка постала в total-look від Balmain.

Американська зірка та дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян знає все про гламур, а її гардеробна кімната переповнена стильники образами. Знаменитість опублікувала нові фото в зухвалому образі на своїй сторінці в інстаграмі.

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Кім Кардашян влаштувала стильну фотосесію в своїй гардеробній. Зірка приміряла total-look від Balmain з нової колекції бренду. Вона одягнула кроп-светр з фактурними плечима та шортах-велосипедках. Таке поєднання вдало підкреслило пишні стегна і талію знаменитості.

39-річна зірка доповнила свій образ рукавичками, захисною маскою та сумкою. Весь аутфіт зроблений в фірмовому узорі модного бренду. Кім зав'язала волосся у високий хвіст, але також вклала його пишними локонами.

У інстаграм-сторіс зірка повідомила, що цей аутфіт вона отримала в подарунок від креативного директора модного будинку Balmain, французького модельєра Олів'є Рустена. "О Боже! Подивіться на цей наряд Balmain. Подивіться на цей светр, рукавички і велосипедки, а також сумку... А ось і маска! Вона така мила. Спасибі, Олів'є! Я люблю тебе", – сказала Кім Кардашян.

Аудиторія знаменитості сягає 185 мільйонів людей. Тому під фото швидко набралось 3 мільйони переглядів, а також багато позитивних коментарів: "Ти виглядаєш неймовірно", "Богиня", "Це стане моїм улюбленим образом", – написали фоловери.

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