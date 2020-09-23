Американская знаменитость Ким Кардашян точно знает, как пробудить сеть. Благодаря ярким образам ее фотоблог становится все более популярным. На этот раз звезда предстала в total-look от Balmain.

Американская звезда и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашян знает все о гламуре, а ее гардеробная комната переполнена стильными образами. Знаменитость опубликовала новые фото в дерзком образе на своей странице в инстаграме.

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Ким Кардашян устроила стильную фотосессию в своей гардеробной. Звезда примерила total-look от Balmain из новой коллекции бренда. Она надела кроп-свитер с фактурными плечами и шорты-велосипедки. Такое сочетание удачно подчеркнуло пышные бедра и талию знаменитости.

39-летняя звезда дополнила свой образ перчатками, защитной маской и сумкой. Весь аутфит сделан в фирменном узоре модного бренда. Ким завязала волосы в высокий хвост, но также уложила их пышными локонами.

В инстаграм-сторис звезда сообщила, что этот аутфит она получила в подарок от креативного директора модного дома Balmain, французского модельера Оливье Рустена. "О Боже! Посмотрите на этот наряд Balmain. Посмотрите на этот свитер, перчатки и велосипедки, а также сумку... А вот и маска! Она такая милая. Спасибо, Оливье! Я люблю тебя", – сказала Ким Кардашян.

Аудитория знаменитости достигает 185 миллионов человек. Поэтому под фото быстро набралось 3 миллиона просмотров, а также много положительных комментариев: "Ты выглядишь невероятно", "Богиня", "Это станет моим любимым образом", – написали фоловеры.

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