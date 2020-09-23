Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona покинула шоу "Танці з зірками" після четвертого ефіру. Зірка прокоментувала виліт та розповіла, за кого вболіває.

Українська реперка Alyona Alyona взяла участь в шоу "Танці з зірками 2020". На жаль, дівчина покинула шоу після четвертого випуску. Вона прокоментувала виліт на своїй сторінці в інстаграмі.

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Найперше виконавиця написала, що почувається і сумно, і радісно. Вона зізналась, що ніколи не була в дитячих таборах, але змогла відчути цю атмосферу завдяки шоу. Адже Alyona та інші учасники шоу зустрічалися разом на репетиціях та після, жили за розкладом та навіть харчувалися за графіком в день прямих ефірів.

Я вдячна цьому проекту, що мала змогу випробувати себе та своє тіло, розкрити себе з різних сторін, про деякі з них я навіть не здогадувалась. Я познайомилася зі світом танців, з різними артистами та танцюристами і звісно, знайшла друзів,

– розповіла Alyona Alyona.

Реперка написала, що Юрій Гурич та Анна Кареліна – талановиті танцівники та неймовірні люди. Разом вони проходили всі пробелеми з позитивом. Виконавиця зізналась, що з кожним разом відчувала потенціал йти далі, тому засмутилась, що покинула шоу так рано. Але вона і радісна тому, що знайшла у собі сили йти далі.

Також зірка написала, що вболіває за всіх, однак її фаворитами є Юлія Саніна та Арам Арзуманян. Дівчина подякувала всім, хто підтримував її на шоу "Танці з зірками".