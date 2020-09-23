Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona покинула шоу "Танцы со звездами" после четвертого эфира. Звезда прокомментировала вылет и рассказала, за кого болеет.

Украинская рэперка Alyona Alyona приняла участие в шоу "Танцы со звездами 2020". К сожалению, девушка покинула шоу после четвертого выпуска. Она прокомментировала вылет на своей странице в Инстаграме.

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Прежде исполнительница написала, что чувствует себя и грустно, и радостно. Она призналась, что никогда не была в детских лагерях, но смогла почувствовать эту атмосферу благодаря шоу. Ведь Alyona и другие участники шоу встречались вместе на репетициях и после, жили по расписанию и даже питались по графику в день прямых эфиров.

Я благодарна этому проекту, что имела возможность испытать себя и свое тело, раскрыть себя с разных сторон, о некоторых из них я даже не догадывалась. Я познакомилась с миром танцев, с разными артистами и танцорами и конечно, нашла друзей,

– рассказала Alyona Alyona.

Рэперка написала, что Юрий Гурич и Анна Карелина – талантливые танцовщики и невероятные люди. Вместе они проходили все пробелемы с позитивом. Исполнительница призналась, что с каждым разом чувствовала потенциал идти дальше, поэтому расстроилась, что покинула шоу так рано. Но она и радостна потому, что нашла в себе силы идти дальше.

Также звезда написала, что болеет за всех, однако ее фаворитами являются Юлия Санина и Арам Арзуманян. Девушка поблагодарила всех, кто поддерживал ее на шоу "Танцы со звездами".