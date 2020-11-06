У дев'ятому випуску "Танців з зірками" на паркет повернулась учасниця першого сезону шоу Ольга Сумська, яка вразила публіку чуттєвим модерном з Дар'єю Петрожицькою та Ігорем Гелуненком. Проте публіку підкорив не лише номер, а й розкішна форма акторки. Сама зірка зізналась, що весь секрет в сукні.

14 років тому українська кінодіва Ольга Сумська була учасницею дебютного сезону проєкту "Танці з зірками", а нещодавно вийшла на паркет як запрошена зірка. У свої 54 роки вона показала ніжний модерн та вразила як суддів, так і глядачів хореографічними вміннями і стрункою фігурою. В інтерв'ю для видання "Факти" знаменитість зізналась, що ефектній появі на екрані завдячує сукні, адже за останні роки набрала кілька кілограмів.

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Так, Ольга Сумська постала в пудрово-зеленій сукні з довгою плісованою спідницею та V-подібним декольте. За словами акторки, саме це вбрання дозволило вигідно показати фігуру на всю країну, приховавши вісім зайвих кілограмів.

Сукня дуже вдало приховала зайві кілограми, які накопичилися за ці роки. Якщо порівнювати з першим сезоном, то в мене додалося вісім кілограмів. Але вони якось вдало розподілилися по тілу в найпотрібніші місця,

– поділилась Ольга Сумська.

Зірка не стала розсекречувати свою вагу, проте зізналась, що в такій формі почувається не надто комфортно й часто відчуває важкість. Акторка зауважила, що на схуднення і заняття спортом часу не має, адже кожен її день насичений зйомками і розпланований вкрай щільно. Проте повернення на "Танці з зірками" гарно позначилось й на фігурі Сумської, адже лише за три дні репетицій модерну з Дар'єю Петрожицькою та Ігорем Гелуненком вона позбулась двох кілограмів.

"Танці – це унікальний спосіб схуднути і прийти в чудову форму. Кращого не вигадати! Вдома не виходить систематично займатися. Занадто насичений графік, а ось під час танців все згорає. Божевільна енергія", – наголосила Ольга Сумська.