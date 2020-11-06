В девятом выпуске "Танцев со звездами" на паркет вернулась участница первого сезона шоу Ольга Сумская, которая поразила публику чувственным модерном с Дарьей Петрожицькою и Игорем Гелуненко. Однако публику покорил не только номер, но и роскошная форма актрисы. Сама звезда призналась, что весь секрет в платье.

14 лет назад украинская кинодива Ольга Сумская была участницей дебютного сезона проекту "Танцы со звездами", а недавно вышла на паркет в качестве приглашенной звезды. В свои 54 года она показала нежный модерн и поразила как судей, так и зрителей хореографическими умениями и стройной фигурой. В интервью для издания "Факты" знаменитость призналась, что эффектному появлению на экране благодарна платью, ведь за последние годы набрала несколько килограммов.

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Так, Ольга Сумская появилась в пудровыми-зеленом платье с длинной плиссированной юбкой и V-образным декольте. По словам актрисы, именно этот наряд позволил выгодно показать фигуру на всю страну, скрыв восемь лишних килограммов.

Платье очень удачно скрыло лишние килограммы, накопившиеся за эти годы. Если сравнивать с первым сезоном, то у меня прибавилось восемь килограммов. Но они как-то удачно распределились по телу в нужные места, – поделилась Ольга Сумская.

Звезда не стала рассекречивать свой вес, однако призналась, что в такой форме чувствует себя не слишком комфортно и часто испытывает тяжесть. Актриса отметила, что на похудение и занятия спортом времени нет, ведь каждый ее день насыщен съемками и распланирован крайне плотно. Однако возвращение на "Танцы со звездами" хорошо отразилось и на фигуре Сумской, ведь только за три дня репетиций модерна с Дарьей Петрожицькою и Игорем Гелуненко она лишилась двух килограммов.

"Танцы – это уникальный способ похудеть и прийти в отличную форму. Лучше не придумать! Дома не получается систематически заниматься. Слишком насыщенный график, а вот во время танцев все сгорает. Сумасшедшая энергия", – отметила Ольга Сумская.