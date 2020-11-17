Британська дизайнерка і модельєрка Вікторія Бекхем постійно демонструє шанувальникам її улюблені образи на щодень або для світських виходів. Цього разу зірка позувала в чорній сукні з пікантним декольте.

Вікторія Бекхем опублікувала світлини та відео в новому образі на своїй сторінці в інстаграмі. 46-річна модельєрка добре знається на трендах і тому не втомлюється демонструвати шанувальникам look, які вона підбирає з власної колекції одягу.

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Образ Вікторії Бекхем для світських виходів

Дизайнерка підібрала образ, що чудово підійде для святкувань або інших урочистих заходів. Вікторія Бекхем постала в чорній сукні довжини міді з широкими рукавами та пікантним оригінальним декольте. Модельєрка не вдягала бюстгальтер під сукню, тому образ вийшов доволі спокусливий. Зірка оприлюднила ролик, де можна в деталях розглянути стильне вбрання.

Зірка поєднала сукню з чорними шкіряними черевиками. Бекхем розпустила волосся та вклала його легкими хвилями, а також зробила гарний макіяж з акцентом на очах, що вдало підходив до образу. Вона нафарбувала повіки сріблястими та темними тінями, а губи злегка підкреслила ніжно-персиковим блиском.

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