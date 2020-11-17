Британская дизайнер и модельер Виктория Бекхэм постоянно демонстрирует поклонникам свои любимые образы на каждый день или для светских выходов. На этот раз звезда позировала в черном платье с пикантным декольте.

Виктория Бекхэм опубликовала фотографии и видео в новом образе на своей странице в инстаграме. 46-летняя модельер хорошо разбирается в трендах и поэтому не устает демонстрировать поклонникам look, которые она подбирает из собственной коллекции одежды.

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Образ Виктории Бекхэм для светских выходов

Дизайнер подобрала образ, который прекрасно подойдет для празднований или других торжественных мероприятий. Виктория Бекхэм предстала в черном платье длины миди с широкими рукавами и пикантным оригинальным декольте. Модельер не надевала бюстгальтер под платье, поэтому образ получился весьма соблазнительный. Звезда обнародовала ролик, где можно в деталях рассмотреть стильный наряд.

Звезда соединила платье с черными кожаными ботинками. Бекхэм распустила волосы и уложила их легкими волнами, а также сделала красивый макияж с акцентом на глазах, удачно подходивший к образу. Она накрасила веки серебристыми и темными тенями, а губы слегка подчеркнула нежно-персиковым блеском.

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