Американская светская львица Ким Кардашян запустила новую коллекцию собственного бренда Skims. Для ее рекламы женщина снялась в трогательной фотосессии со своими дочерьми.

Семейные фотографии Ким Кардашян опубликовала на своей инстаграм-странице. Серия фотографий с дочерьми тронули сеть и набрали более 3 миллионов предпочтений от активных поклонников.

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Фотографии Ким Кардашян с дочерьми

Новая фотосессия была посвящена рекламной кампании выхода новой коллекции домашней одежды Cozy от бренда американской знаменитости под названием Skims. Кроме основательницы линейки одежды, моделями в фотосъемке стали и ее дочери 7-летняя Норт и 2-летняя Чикаго.

Ким с дочками позировала в сером кроп-топе, длинном худи на молнии и широких брюках с резинкой на поясе. Также в коллекции представлена ​​одежда пудрового, белого тонов и цвета хаки.

"Мы сделали худи на молнии. Посмотрите на эти халатики – я создавала эту модель для Норт, и вот теперь она доступна для всех. Также у нас есть штанишки, шорты и майки", – написала Ким Кардашян под серией фотографий.

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