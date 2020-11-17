Американська світська левиця Кім Кардашян запустила нову колекцію власного бренду Skims. Для її реклами жінка знялась в зворушливій фотосесії з своїми доньками.

Сімейні світлини Кім Кардашян опублікувала на власній інстаграм-сторінці. Серія фотографій з доньками зворушили мережу та набрали більше 3 мільйонів вподобань від активних шанувальників.

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Світлини Кім Кардашян з доньками

Нова фотосесія була присвячена рекламній кампанії виходу нової колекції домашнього одягу Cozy від бренду американської знаменитості під назвою Skims. Окрім засновниці лінійки одягу, моделями у фотозйомці стали і її доньки: 7-річна Норт і 2-річна Чикаго.

Кім з донечками позувала в сірому кроп-топі, довгому худі на блискавці та широких штанах з резинкою на поясі. Також в колекції представлений одяг пудрового, білого тонів та кольору хакі.

"Ми зробили худі на блискавки. Подивіться на ці халатики – я створювала цю модель для Норт, і ось тепер вона доступна для всіх. Також у нас є штанці, шорти і майки", – написала Кім Кардашян під серією світлин.

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