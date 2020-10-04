Сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначають День вчителя. Співачка і мама двох синів Джамала привітала всіх працівників освіти чуттєвим відеозверненням, для якого обрала відверту сукню з декольте.

На особистій сторінці в інстаграмі популярна Джамала звернулась до вчителів з подякою. Вона зняла ролик з нагоди Дня вчителя, поставши перед камерою з написом "Вчителі важливі". Зірка подякувала викладачам за віру і любов.

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Сама ж Джамала зізналась, що в її житті не було неважливих вчителів, а всім педагогам, які навчали її від початкової школи в Алушті до консерваторії в Києві, вона безмежно вдячна. Зірка зауважила, що лише з роками зуміла усвідомити, який важливий внесок вчителі зробили в її розвиток.

Дуже важко одразу оцінити внесок своїх викладачів. Ти можеш оцінити вже через роки, коли думками повертаєшся до якихось фраз, коли пригадуєш слова, що казали тобі педагоги, коли використовуєш знання, якими з тобою ділилися, – написала артистка.

Образ Джамали

Для відео вона обрала атласну сукню смарагдового кольору зі спущеними рукавами-ліхтариками та принтом. До відвертого декольте та оголених плечей зірка привернула увагу завдяки численним ланцюжкам на шиї. З аксесуарів вона обрала й великі сережки-кільця.

Волосся Джамала зібрала у вишукану зачіску та зробила насичений макіяж. Артистка виділила очі стрілками, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою. У досить звабливому образі вона виглядала жіночно та елегантно.