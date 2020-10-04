Сегодня, 4 октября, в Украине отмечают День учителя. Певица и мама двух сыновей Джамала поздравила всех работников образования чувственным видеообращением, для которого выбрала облегающее платье с декольте.

На личной странице в инстаграме популярная Джамала обратилась к учителям с благодарностью. Она сняла ролик по случаю Дня учителя, представ перед камерой с надписью "Учителя важны". Звезда поблагодарила преподавателей за веру и любовь.

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Сама же Джамала призналась, что в ее жизни не было неважных учителей, а всем педагогам, которые учили ее от начальной школы в Алуште до консерватории в Киеве, она безмерно благодарна. Звезда отметила, что только с годами сумела осознать, какой важный вклад учителя сделали в ее развитие.

Очень трудно сразу оценить вклад своих преподавателей. Ты можешь оценить уже спустя годы, когда мыслями возвращаешься к каким-то фразам, когда вспоминаешь слова, которые говорили тебе педагоги, когда используешь знания, которыми с тобой делились, – написала артистка.

Образ Джамалы

Для видео она выбрала атласное платье изумрудного цвета со спущенными рукавами-фонариками и принтом. К откровенному декольте и обнаженным плечам звезда привлекла внимание благодаря многочисленным цепочкам на шее. Из аксессуаров она выбрала и крупные серьги-кольца.

Волосы Джамала собрала в изысканную прическу и сделала насыщенный макияж. Артистка выделила глаза стрелками, а губы накрасила нежно-розовой помадой. В достаточно обольстительном образе она выглядела женственно и элегантно.