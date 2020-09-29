Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала решила поделиться архивными фотографиями, которые были сделаны в ее юные годы. В публикации артистка также призналась, что скучает по жизни в частном доме.

После начала пандемии коронавируса многие люди были вынуждены отправиться на самоизоляцию. Больше повезло тем, кто является владельцем частного дома, ведь на собственной территории можно было безопасно проводить время на свежем воздухе. Джамала на карантине также начала задумываться над приобретением такой недвижимости. Мыслями она поделилась на личной странице в Инстаграме.

Читайте также В черном платье: Джамала показала трогательные кадры с первого концерта во время карантина – фото

Джамала о жизни в частном доме

Певица призналась, что когда училась в школе, то завидовала подругам, которые жили в квартирах многоэтажек. В квартире меньше работы для уборки, все вроде на своих местах и не видно беспорядка. А вот у нее с сестрой было очень много домашней работы.

И хуже всего то, что мы делали ее каждый день а она все равно не заканчивалась. Нужно было постоянно возиться в доме,

– с улыбкой поделилась Джамала.

Также звезда добавила, что сейчас она бы охотно переехала в собственный дом. Признается, что на это желание также повлиял карантин.

Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать родным,

– заметила знаменитость.

Исполнительница призналась, что у нее есть очень уютная квартира, которую она любит и где есть все необходимое. Однако сейчас хочется иметь собственный дом.

На самом деле, дом – это место, где тебя ждут,

– сказала Джа.

Также она опубликовала несколько архивных фотографий, где изображена совсем юной. Джамала поделилась теплыми воспоминаниями о тех детских годах, которые навсегда запечатлелись в памяти.

Для просмотра фото листайте направо