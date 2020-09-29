Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала вирішила поділитися архівними світлинами, які були зроблені у її юні роки. У дописі артистка також зізналася, що сумує за життям у приватному будинку.

Після початку пандемії коронавірусу багато людей були змушені відправитися на самоізоляцію. Більше пощастило тим, хто є власником приватного будинку, адже на власній території можна було безпечно проводити час на свіжому повітрі. Джамала на карантині також почала задумуватися над придбанням такої нерухомості. Думками вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також У чорній сукні: Джамала показала зворушливі кадри із першого концерту під час карантину – фото

Джамала про життя у приватному будинку

Співачка зізналася, що коли навчалася у школі, то заздрила подругам, які жили в квартирах багатоповерхівок. В квартирі менше роботи для прибирання, все ніби на своїх місцях і не видно безладу. А от у неї з сестрою було дуже багато хатньої роботи.

І найгірше те, що ми робили її щодня а вона все одно не закінчувалася. Потрібно було постійно поратися у будинку,

– з усмішкою поділилася Джамала.

Також зірка додала, що зараз вона б залюбки переїхала у власний будинок. Зізнається, що на це бажання також повпливав карантин.

Не вистачає тихого двору з деревами та квітами, своєї студії, а якій можна було б творити і не заважати рідним,

– зауважила знаменитість.

Виконавиця зізналася, що у неї є дуже затишна квартира, яку вона любить і де є все необхідне. Проте зараз хочеться мати власний дім.

Насправді, дім – це місце, де тебе чекають,

– наголосила Джа.

Також вона поширила декілька архівних світлин, де зображена зовсім юною. Джамала поділилася теплими спогадами про ті дитячі роки, які назавжди закарбувалися в пам'яті.

Для перегляду фото гортайте праворуч