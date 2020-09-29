Популярна українська виконавиця Джамала днями дала перший концерт за весь період карантину. Співачка поділилася емоційними кадрами із виступу, адже вона мріяла про цей день декілька місяців і нарешті змогла зустрітися з прихильниками наживо.

Кожен з артистів з нетерпінням чекає на момент, коли зможе вийти на сцену та подивитися в очі шанувальникам. Для багатьох музикантів карантин став справжнім випробуванням. Саме тому після його послаблення кожен намагається знайти спосіб виступити перед фанатами. Так, Джамала провела свій перший концерт у нових реаліях. Виступ відбувся з дотриманням карантинних вимог і його світлинами вона вже поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Концерт Джамали

Для виступу зірка обрала красиву чорну сукню з оригінальним верхом. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і коричневою помадою на губах. Джамала не лише вразила своєю творчістю, а й похизувалася вродою.

У серії фото артистка показала найемоційніші моменти з концерту. Це було одкоровення, якого їй так не вистачало. Джамала марила живими концертами, адже раніше вони були невід'ємною частиною її життя. Вона вкотре оголила душу перед публікою. Також на концерті був запрошений гість – Pianoboy. У дуеті співаки виконали пісню "Ендорфіни", яку презентували зовсім недавно.

Всім нам необхідні ендорфіни, які ми отримуємо від сім'ї, улюбленої справи та просто дружніх зустрічей. Я, наприклад, зовсім не можу жити без сцени і дуже важко переживаю ці непрості для всього світу часи. Ми наче рухаємось, але всі на паузі,

– написала в публікації Джамала.

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