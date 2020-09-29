Популярная украинская исполнительница Джамала на днях дала первый концерт за весь период карантина. Певица поделилась эмоциональными кадрами с выступления, ведь она мечтала об этом дне несколько месяцев и наконец смогла встретиться с поклонниками вживую.

Каждый из артистов с нетерпением ждет момента, когда сможет выйти на сцену и посмотреть в глаза поклонникам. Для многих музыкантов карантин стал настоящим испытанием. Именно поэтому после его послабления каждый пытается найти способ выступить перед фанатами. Так, Джамала провела свой первый концерт в новых реалиях. Выступление состоялось с соблюдением карантинных требований и его фотографиями она уже поделилась на личной странице в инстаграме.

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Концерт Джамалы

Для выступления звезда выбрала красивое черное платье с оригинальным верхом. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и коричневой помадой на губах. Джамала не только поразила своим творчеством, но и похвасталась красотой.

В серии фото артистка показала самые эмоциональные моменты с концерта. Это было откровение, которого ей так не хватало. Джамала грезила живыми концертами, ведь раньше они были неотъемлемой частью ее жизни. Она в который раз обнажила душу перед публикой. Также на концерте был приглашен гость – Pianoboy. В дуэте певцы исполнили песню "Ендорфіни", которую презентовали совсем недавно.

Всем нам необходимы эндорфины, которые мы получаем от семьи, любимого дела и просто дружеских встреч. Я, например, совсем не могу жить без сцены и очень тяжело переживаю эти непростые для всего мира времена. Мы как бы двигаемся, но все на паузе,

– написала в публикации Джамала.

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